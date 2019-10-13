Беспилотники атаковали иранские базы в Ираке

В Ираке воздушному удару подвергся один из складов с боеприпасами местных «Сил народной мобилизации», преимущественно шиитского ополчения «Хашд аль-Шааби», созданного для борьбы с «Исламским государством», пишет NEWSru.co.il.

По информации МВД Ирака, воздушный удар был нанесен в ночь на 14 октября по военному складу в районе Медаин в Багдаде. При атаке использовались ударные беспилотники. Их принадлежность пока не установлена.

Власти Ирака никаких заявлений по этому поводу не делали.