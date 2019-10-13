Казахстан обвинил Россию в препятствовании торговле с Украиной

Казахстан заявил, что Россия якобы чинит препятствия в транзите местного угля на Украину. Республика оценивает свои потери в 11 млн долларов в месяц, сообщают российские СМИ со ссылкой на министерство торговли и интеграции Казахстана.

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) заключила, что действия России, которая, как пишет «Коммерсант», «фактически квотирует транзитные поставки угля из Казахстана на Украину», следует рассматривать как препятствие с «признаками барьера в рамках функционирования внутреннего рынка».

По информации издания, стороны планируют обсудить разногласия 14-15 октября на заседании межправкомиссии России и Казахстана.

Издание напоминает, что с 1 июня экспорт угля и отдельных видов нефтепродуктов на Украину из России осуществляется только по разрешениям, выдаваемым Министерством экономического развития. Ограничения формально не касаются транзитных грузов, «но на практике Россия фактически квотировала поставки через свою территорию», говорится в статье.