Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров поступил в Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) по совету мамы, но изначально собирался учиться в Московском инженерно-физическом институте (НИЯУ МИФИ). Об этом глава российского МИД рассказал в интервью для документального фильма «Первого канала», посвященного 75-летнему юбилею МГИМО.

По словам Лаврова, мама настояла, чтобы он подал в документы в МГИМО, так как вступительный экзамен там был раньше, чем в МИФИ. «Ну, ради Бога, раз ты хочешь в МИФИ — иди в МИФИ, но в МИФИ, как и в большинстве других вузов, экзамены 1 августа, а в МГИМО — 1 июля. Что тебе стоит?» — вспоминает Лавров слова своей мамы, передает ТАСС.

Московский государственный институт международных отношений основан в 1944 году. 14 октября он празднует свой 75-летний юбилей.