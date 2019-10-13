Эрдоган поставил ультиматум НАТО

По его словам, Североатлантический альянс должен выбрать между Анкарой и террористами, так как Турция находится «под угрозой террористической организации».

«И в соответствии с пятой статьей НАТО должно быть с нами. Вы с нами или с террористами? Точного ответа не дают», — цитирует президента Турции РИА Новости.

Как уточнил Эрдоган, понять, что думают в НАТО, невозможно. «Люди иногда начинают думать: дело в том, что Турция — единственная мусульманская страна в НАТО. Мы тоже так начинаем думать», — добавил он, назвав пятую статью устава «пассивной».

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министр правительства Великобритании Борис Джонсон дезинформированы, подчеркнул Эрдоган.