Американские дипломаты покидают Сирию

Американские дипломаты, работавшие над проектами по стабилизации ситуации на северо-востоке Сирии, покинули Арабскую Республику. Об этом Reuters сказал представитель властей США, не уточнив, о каких именно дипломатах идет речь.

Он также отметил, что американские военнослужащие, о планируемом выводе которых Пентагон объявлял ранее, все еще находятся в Сирии, однако работа по их отводу уже началась.

Накануне глава Пентагона Марк Эспер в интервью телеканалу CBS заявил, что США начинают вывод 1 тыс. американских военнослужащих с севера Сирии.