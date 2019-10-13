Путин приехал в Саудовскую Аравию

Президент России Владимир Путин приехал в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд с государственным визитом, его самолет приземлился в аэропорту имени короля Халеда, передает РИА Новости.

Российского лидера у трапа самолета встретили принц Фейсал бен Бандар бен Абдель Азиз аль Сауд, правитель провинции Эр-Рияд и мэр города Тарик Фарис. 

Из аэропорта Путин отправится в дворцовый комплекс, где состоится встреча с королем Саудовской Аравии Салманом бен Абдель Азизом Аль Саудом, наследным принцем и министром обороны. 

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