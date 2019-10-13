Пикет у посольства Нидерландов в Баку из-за незасчитанного гола; фото
Сегодня у посольства Королевства Нидерландов в Баку состоялся пикет против вчерашнего судейства нидерландского арбитра Денниса Хиглера в отборочном матче Евро-2020 Венгрия - Азербайджан (1:0).
Напомним, что судья отменил чистый гол Бахлула Мустафазаде, забитый в добавленное время, и фактически украл у сборной Азербайджана одно очко.
Участники пикета выступили с заявлениями типа "Несправедливое решение", "Нечестный судья", "Футбол вне политики", "Верни нам ничью". Был и плакат с надписью "Да - голландскому сыру, нет - голландскому судье".