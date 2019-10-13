Елизавета II: Великобритания осуществит Brexit 31 октября

Королева Великобритании в понедельник выступает на церемонии официального открытия новой сессии парламента с тронной речью, в которой назовет приоритеты правительства на предстоящий год. Эта сессия работы парламента обещает стать исторической: в ходе нее должна наконец спустя более чем три года после референдума определиться судьба Brexit.

"Мое правительство намерено осуществить выход страны из Евросоюза 31 октября, оно намерено работать над новым партнерством с ЕС, в основу которого будут заложены принципы свободной торговли и взаимовыгодного сотрудничества", - сказала Елизавета II.

"Мои министры введут новые режимы (регулирования) для рыболовецкой отрасли, сельского хозяйства и торговли, используя все возможности, открывающиеся для нас после выхода из ЕС", - добавила она.

Речь королевы посвящена внутренней повестке. Монарх заявила, что британское правительство будет поддерживать развитие наукоемких отраслей, участвовать в освоении космоса, а также поддерживать боеспособность британской армии. Значительная часть выступления была посвящена, как обещал ранее премьер Борис Джонсон, планам правительства решить социальные проблемы.