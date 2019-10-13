Врачи о состоянии здоровья Кочаряна: «Восстанавливается с трудом»

По результатам гистологических исследований тканей, взятых у экс-президента Армении Роберта Кочаряна, раковых клеток или тенденций к злокачественности у него не обнаружено. Об этом газете «Айкакан жаманак» сказал исполнительный директор ереванского медицинского центра «Измирлян» Армен Чарчян.

«...Все доброкачественное. Роберт Кочарян находится на стадии реабилитации, поправляется, наблюдается положительная динамика», — сказал Чарчян, добавив, что Кочарян в ближайшие дни останется в медцентре, так как восстанавливается с трудом.

9 октября руководитель офиса экс-главы армянского государства Виктор Согомонян заявил о проведенной Роберту Кочаряну операции, не уточнив, какие проблемы со здоровьем есть у экс-президента и в связи с чем ему потребовалось оперативное вмешательство.