Эйнулла Фатуллаев 15:37

Несколько дней назад в армянской зоне оккупации Карабаха прошел слет немногочисленных, малоизвестных и не столь значимых лоббистов идеи международного признания созданного после армянской интервенции сепаратистского образования. Слет прошел под несуразной вывеской «Форум». Правда, армянские СМИ странным образом выставили традиционную массовку армянской диаспоры как «форум» «представителей 30 стран, признавших (?!) независимость сепаратистской «НКР». Удивительная новость, ведь до сих пор ни одно правительство, включая плохо известные в нашем регионе государства, не признало это злокачественное псевдополитическое новообразование. В карабахском вопросе международное сообщество и весь биполярный политический мир проявили редкое единодушие, ни разу не допустив сомнений относительно целостности Азербайджана. Скажем, если в вопросе Абхазии, Осетии и Восточной Украины Россия не допускает и мысли компромиссного решения проблемы, а судьба Косова для Запада – перелистанная страница (о ветхих конфликтах в Палестине или Кашмире уже умалчиваем), то по Карабаху все ведущие державы и субъекты международного права демонстрируют единую позицию сквозь призму нерушимости границ Азербайджана. И это, безусловно, грандиозный успех азербайджанской дипломатии.

Консолидированной позиции мировых держав удалось добиться благодаря четко выверенной и строго выдержанной концепции внешней политики Ильхама Алиева, построенной на основе соотношения и баланса геополитических сил. И все попытки навязать мировому сообществу политику интервенции в виде естественного права на самоопределение этнического меньшинства потерпели полнейший крах. Армении остается продолжать имитацию, поддерживая в оккупационной зоне искусственно взращенное квазигосударство. Хотя порой ее политические лидеры срываются, открыто проявляя фашистские убеждения и аннексионистский характер карабахской политики: Кочарян громогласно заявлял об этнической несовместимости азербайджанцев и армян, Саргсян признал расстрел мирных азербайджанцев в Ходжалы, а Пашинян, и вовсе отбросив первоначальную версию о праве народа на самоопределение, провозгласил новую оккупационную фабулу: «Карабах – это Армения, и точка»… Проведенный в Ханкенди «Форум» привлек внимание азербайджанской общественности появлением в Карабахе депутата Государственной Думы России Константина Затулина. Мы неоднократно возвращались и комментировали подстрекательские, грубопровокационные и откровенно вызывающие высказывания этого депутата, состоящего на службе армянского холдинга «Ташир» и лично самого олигарха Самвела Карапетяна. Затулин - депутат с бандитским прошлым и криминальным бизнесом в Москве, глава мошеннического «Московского банка торговли и сотрудничества», потрясший россиян своей грязной аферой с 23 миллионами лотерейных билетов в розыгрыше 140 квартир… Спрятавшись за респектабельной табличкой директора Института стран СНГ, он, увы, бессилен избавиться от чудовищного криминального прошлого. Слишком уж наследил в истории ураганных 90-х. С наступлением глянцевых нулевых Затулин прославился и на всем пространстве Эсенговья своими политическими преступлениями. На Украине, в Абхазии, Карабахе…

С недавних пор Затулин, который всей своей сознательной жизнью вносит смуту и разлад в отношения России со странами СНГ, честно переименовал свое заведение в Институт диаспоры и интеграции. Теперь ему только и остается, что покинуть Комитет по делам СНГ Госдумы. Однако о какой диаспоре и о какой интеграции идет речь?! Ведь российский депутат сконцентрировал всю свою деятельность на Армении и Карабахе. Что ищет Затулин в Армении, где практически не осталось русского населения, а с приходом прозападного правительства Пашиняна началась кампания выдавливания русского языка и системная борьба с русской культурой? Чьи интересы приоритетны для российского депутата – русского мира и русского духа либо мирового армянства? Ведь, по логике вещей, поле деятельности Затулина находится в Азербайджане, а не в Армении. Именно в Азербайджане, а не в Армении русский язык остается вторым родным для большей части общества. Именно в Азербайджане, а не в Армении свободно проживают сотни тысяч русских. И, наконец, именно Азербайджан сохраняет закрепленный высоким уровнем личных доверительных отношений двух лидеров – Путина и Алиева статус наиболее важного стратегического и военно-политического союзника России на Южном Кавказе. Директор Института диаспоры и интеграции России, исходя из интересов своей державы, просто обязан обратить свой взор на Азербайджан. И он его обращает, но каким образом? Всячески подрывая высокий дух российско-азербайджанского партнерства. Словно Затулин пытается разубедить азербайджанское общественное мнение: не доверяйте Москве, мы не с вами, а с Арменией! Депутат в данном случае – платный наймит и опасный инструмент в руках российского армянства, которое жизненно заинтересовано в ограничении политического влияния России в Азербайджане, ослаблении экономической и социокультурной интеграции. Конечно же, в Москве могут парировать – ведь наряду с Затулиным в слете проармянских лоббистов приняли участие и два американских конгрессмена. Но существуют большие фундаментальные различия между американской политической системой и суверенной российской демократией, не так ли?! Американские конгрессмены – не выражают политической воли и умонастроений Белого дома или deep state (глубинного государства), что сложно сказать о Затулине – представителе правящей партии и одного из вдохновителей интеграционного хэштега «Крымнаш». Малоизвестные американские конгрессмены могут потребовать и импичмент Трампу, и отставку Помпео, и даже обвинить президента в сотрудничестве с русскими спецслужбами, не говоря уже о том, что в Конгрессе США все еще не появился Комитет по делам СНГ. Другое дело – российская политическая действительность и к тому же место и роль Азербайджана в системе региональной безопасности России.