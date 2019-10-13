Российские политологи объяснили охлаждение между Москвой и Ереваном

Выступление Никола Пашиняна на заседании Совета глав стран СНГ в Ашхабаде, где премьер-министр Армении оправдал пособника нацистов Гарегина Нжде, может усилить наметившийся тренд деградации дружеских отношений Москвы и Еревана. Эта тенденция имеет экономическую подоплеку: для России актуально укрепление отношений с Турцией и Азербайджаном. Об этом в интервью российским СМИ заявил украинский политолог, юрист-международник и экс-дипломат Вадим Трюхан.

«Вопрос лежит в геополитической и финансовой сфере. Во-первых, все более очевидным вырисовывается союз между Москвой и Анкарой, в котором заинтересованы лично Владимир Путин и Реджеп Эрдоган. А Армения, как известно, уже более ста лет для Турции является больной темой. А во-вторых, Россия нуждается в деньгах, ведь санкции медленно, но уверенно свое дело делают. Поэтому активизация торгово-экономических отношений, в первую очередь, в военно-технической сфере, с богатым на энергоносители Азербайджаном явно предпочтительнее постоянного кредитования бедной Армении», — сказал Трюхан.

Москва может существенно сократить поддержку Еревана, хотя и «полностью не бросит своего армянского сателлита», полагает Трюхан. «Ведь это было бы плохим сигналом для оставшихся стран, которые все еще ориентируются на Кремль. Миф о том, что «Москва своих не бросает», продолжает жить», — отметил он.

Сегодняшнее направление российско-армянских отношений видится Москве неправильным, считает российский политолог, гендиректор «Института политических исследований» Сергей Марков.