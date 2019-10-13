Депутат Савельев: «Говорить, что Карабах получит поддержку россиян, крайне самонадеянно»

Российский депутат Дмитрий Савельев осудил выступление своего коллеги Константина Затулина, который, выступая в оккупированном Нагорном Карабахе, заявил, что справедливость находится на стороне карабахских сепаратистов.

«Очень странно слышать заявления, что справедливость находится на стороне самоназванного Карабаха, ведь он никем официально не признан, в том числе самой Арменией. И сообщать от лица российского народа, что этот Карабах получит поддержку россиян крайне самонадеянно. Официальная позиция России обозначена очень четко - территориальный конфликт Азербайджана и Армении должен решаться строго в рамках международного права. Именно поэтому наше государство от имени всех своих граждан никакой Карабах не признает. Есть всего две стороны конфликта - Азербайджан и Армения.

Есть Нагорный Карабах - оккупированная территория Азербайджана. Есть страшная Ходжалинская трагедия, в которой погибли сотни мирных азербайджанцев, и которая до сих пор не признана военным преступлением. Вот здесь надо разбираться, искать справедливость для погибших и потерявших свой дом людей», - говорится в заявлении Дмитрия Савельева, поступившем в редакцию haqqin.az.