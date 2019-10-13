Трамп выступил с обвинениями в адрес курдов

Представители курдов на северо-востоке Сирии, возможно, сами выпускают заключенных боевиков террористической организации "Исламское государство", чтобы втянуть США в конфликт, заявил президент США Дональд Трамп.

"Мы не собираемся участвовать в еще одной войне между людьми, которые сражаются друг с другом в течение 200 лет. У Европы был шанс получить своих заключенных ИГ, но они не захотели нести издержки. "Пусть платят США", - сказали они. Курды могут освобождать некоторых боевиков, чтобы заставить нас вмешаться", - написал американский лидер в Твиттер.

"Неужели люди правда думают, что нам следует вступить в войну с членом НАТО - Турцией? Непрекращающиеся войны закончатся!" - добавил Трамп.