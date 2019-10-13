Громкой сенсацией стало то, что номер один в этом списке — глава парламентской партии Союза крестьян и зеленых Рамунас Карбаускис. В его владении находятся от 22 до 24 тысяч гектаров земли. По площади это территория, на которой можно разместить два крупных города — Каунас и Шяуляй!

Литва — самое крупное по территории и населению государство в Балтии. Здесь еще в советские времена была хорошо развита промышленность, внушительную долю ВВП составлял и поныне составляет аграрный сектор. Как и в Латвии, и в Эстонии, здесь после обретения независимости был принят закон о частной собственности на землю. Не давно в Литве были обнародован список самых крупных землевладельцев.

Самым «бедным» же в этом списке принадлежит чуть больше 3 тысяч га.

Личность и дела лидера ЛСКЗ привлекли пристальное внимание литовских медиа не в первый раз.

Оказалось, что он сам и его семья, 12 компаний концерна, связанного с политиком, а также 10 компаний, контролируемых его семьей, регулярно раз в год получали компенсацию за приобретаемые 30 га земли. Хотя по закону лидер «крестьян и зеленых» имел право воспользоваться компенсацией лишь один раз.

Политик «по полной программе» использовал доступные деньги и из фондов Евросоюза - 42 300 евро. Плюс к этому в 2016 году он получил помощь в размере 37 700 евро, а в 2017-м — 40 100 евро. Но это не все. Р.Карбаускис и его близкие, приникнув к финансовому ручью ЕС страны, в прошлом году пополнили свой бюджет 6 миллионами евро. То же происходило и в 2016-2017 годах. Очевидно, секрет успеха в умении пользоваться законами, когда некоторые из граждан перед ними «равнее» других.

Добавим, что в свое время этот политик и бизнесмен вложил деньги в предприятие по производству удобрений в Беларуси, объяснив это… дружбой тогдашней президента Литвы Дали Грибаускайте Александра Лукашенко.

Год назад «рванула» еще одна бомба: прозвучало громкое заявление МИДа Литвы о запросе в прокуратуру о связях концерна Р.Карбаускиса Agrokoncernas с компанией небезызвестного Аркадия Ротенберга, включенного в санкционный список ЕС и США.

Интересно, что в Литве немало лет назад был принят закон, согласно которому одному человеку может принадлежать не более 500 гектаров земли. Но хитрые предприниматели нашли лазейку и записали в свой актив тысячи гектаров, приватизировав их совместно с членами своих семей, а также посредством различных фирм. Многие сделали это еще до принятия закона, ограничивающего их аппетиты. Есть часть хозяев, у которых много гектаров, так как ограничение не действует на животноводческий сектор — его развитие поощряется.

Земля в Литве дорогая. Потому ее для отвода глаз приобретали на имя агропромышленных фирм. Кстати, в списке крупных, так сказать, латифундистов есть и иностранные агрокомпании — австрийские, датские. Учитывалась земля, которая находится исключительно в личной собственности, а не арендованная.

Литовский государственный Центр регистра по просьбе журнала Reitingas и портала DELFI представил данные на 30 компаний. Но расследователи считают, что эта структура, в ведении которой вся подробная карта землевладений Литвы, по какой-то причине скрывает цифры и имена многих, кто попал бы в список богачей-землевладельцев. Редактор журнала Гинтарас Сарафинас подчеркивает этот факт, требуя открыть информацию. Народ должен знать, кому принадлежит земля в стране.

В интернет-комментариях сразу стали звучать возмущенные голоса. Подчеркивалось, что в парламенте многие годы сидят одни и те же люди, которые принимали законы «под себя». Прозвучали намеки на «раскулачивание». Другие комментаторы сомневаются в таком повороте событий — слишком уж он нереален в нынешних условиях. Все-таки капитализм глубоко пустил корни не только в Литве, но и в соседних странах Балтии.