Главу каталонских сепаратистов объявили в розыск

Судья Верховного суда Испании Пабло Льярена выдал международный и европейский ордера на арест экс-главы каталонского женералитета Карлеса Пучдемона. Ордера выданы на основании обвинений в мятеже и растрате госсредств, говорится в сообщении суда, передает РИА Новости.

В настоящее время Пудчемон проживает в Бельгии, куда он приехал в конце октября 2017 года, сразу после незаконного провозглашения независимости Каталонии парламентом автономного сообщества.

В понедельник Верховный суд Испании вынес приговоры в отношении 12 политиков, причастных к проведению незаконного референдума о независимости и дальнейшему провозглашению независимости региональным парламентом в 2017 году. Девять политиков признаны виновными в мятеже, они приговорены к срокам от девяти до 13 лет заключения. Еще трое – в неподчинении и приговорены к штрафу.