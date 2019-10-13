Таможня опровергает: Şimal Servis нарушила закон

Некоторые СМИ распространили информацию о том, что в Бакинском главном таможенном управлении «незаконно» потребовали выплатить НДС у ООО Şimal Servis, занимающегося ввозом медицинского оборудования на основании лизинговых контрактов. Эта информация не соответствует действительности, и компания Şimal Servis при проведении таможенных операций в ходе ввоза товаров допустила нарушения законов, говорится в заявлении Государственного таможенного комитета, поступившим в редакцию haqqin.az.

Так, компания Şimal Servis в августе этого года вместе с декларацией представила в Бакинское главное таможенное управление трехстороннее лизинговое соглашение. В этом документе компанией, предоставляющей лизинг, была названо ООО Şimal Servis, получающей лизинг – ООО V.A. Grup, а продающей товар – компания GHİ Solutions GMBH.

В ходе проверки сведений, указанных в таможенной декларации в сопроводительных документах товара, было указано, что товар был послан компанией Sirona Dental Systems GMBH, которая не была указана в качестве субъекта в лизинговом соглашении. Таким образом, были нарушены требования статей 7471. и 747.5 Гражданского кодекса Азербайджана. По этой причине ввозимый товар не был признан объектом лизинга.

Вдобавок к этому представители ООО Şimal Servis были неоднократно приняты руководителями соответствующих структур ГТК, и им подробно объяснили требования закона. В результате этого справедливое требование таможенных органов о выплате НДС было удовлетворено компанией и после таможенного оформления, товар был передан владельцу.

ООО Şimal Servis, посчитавшее требование таможенных органов несправедливым, обратилось в суд. Бакинский административно-экономического суд своим постановлением от 8 октября 2019 года иск компании в отношении ГТК не удовлетворил.