Саудиты угостили Путина мраморной говядиной и шоколадным муссом

Официальные делегации, сопровождающие президента РФ Владимира Путина и короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда во время государственного визита российского лидера в Эр-Рияд, угостили мраморной говядиной, ассорти саудовских закусок и шоколадным муссом. Об этом сообщает ТАСС.

В меню обеда значатся семь блюд. Министрам и руководителям ведомств были предложены "ассорти холодных и горячих закусок, домашняя соленая семга с зеленой спаржей под бальзамическим соусом, куриная грудка, фаршированная овощами с шафраном и куркумой". На горячее подается "филе говядины вагю (японское мраморное мясо, произведенное из бычков семейства вагю) с мини-морковью и запеченным картофелем под апельсиновым соусом".

Также повара приготовили для гостей "ассорти саудовских закусок, шоколадный мусс с хрустящей нугой, манговым пюре и малиновым мороженым и ассорти из фруктов".

Обед подается в королевском дворце "Аль-Ямама". Здесь же король Саудовской Аравии дает государственный прием в честь Путина.