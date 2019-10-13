В азербайджанской армии стартовали Дни НАТО, в рамках которых делегация во главе с начальником Управления по партнерству в штабе Верховного главнокомандования объединенных вооруженных сил НАТО в Европе (SHAPE) контр-адмиралом Бюлентом Тураном посетит Военную академию ВС, Азербайджанское высшее военное училище имени Гейдара Алиева, N-скую воинскую часть, а также Управление международного военного сотрудничества Министерства обороны. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Офицерам и курсантам будут представлены презентации на темы «НАТО сегодня и в будущем», «Сотрудничество Азербайджан-НАТО», «Военные вопросы НАТО», «Концепция оперативных возможностей НАТО и Азербайджанская Армия» и другие темы.

Дни НАТО в азербайджанской армии продлятся до 18 октября.