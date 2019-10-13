Нурсултан Назарбаев в Баку фото

Первый президент Казахстана, почетный председатель Совета сотрудничества тюркоязычных государств Нурсултан Назарбаев прибыл с визитом в Азербайджан для участия в VII саммите Совета, сообщает АзерТАдж.

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