Нурсултан Назарбаев в Баку фото
Первый президент Казахстана, почетный председатель Совета сотрудничества тюркоязычных государств Нурсултан Назарбаев прибыл с визитом в Азербайджан для участия в VII саммите Совета, сообщает АзерТАдж.
Первый президент Казахстана, почетный председатель Совета сотрудничества тюркоязычных государств Нурсултан Назарбаев прибыл с визитом в Азербайджан для участия в VII саммите Совета, сообщает АзерТАдж.
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