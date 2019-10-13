Ученые: Кофе полезен в борьбе с ожирением

Шелуха и семенная кожура кофейных зерен содержат фенольные соединения, которые полезны в борьбе с ожирением и диабетом 2-го типа. Об этом сказали ученые Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне. Материал опубликован в пресс-релизе на MedicalXpress.

По данным специалистов, они провели эксперименты на мышах и выяснили, что если жировые клетки мышей обрабатывать экстрактами шелухи кофейных зерен, протокатеховая кислота и галловая кислота улучшают чувствительность к инсулину и усвоение глюкозы, блокируют накопление белого жира в адипоцитах через стимуляцию липолиза.

Они также формируют клетки бурой жировой ткани, которые производят тепло, сжигая жир.