Во Франции опасаются провокаций курдов против турецкой сборной

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан решил не присутствовать на футбольном матче 14 октября в Париже между сборными Франции и Турции в связи с военной операцией Анкары на северо-востоке Сирии, передает Agence France-Presse.

Глава французского внешнеполитического ведомства ранее планировал посетить матч национальных сборных двух стран в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года, отметили в офисе Ле Дриана.

Правоохранительные органы Франции усилили меры безопасности в преддверии сегодняшней игры на парижской арене «Стад-де-Франс». Не в последнюю очередь это связано с наличием крупной курдской общины во Франции, а также с ожидаемым приездом на игру этнических курдов из других европейских стран.