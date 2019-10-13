КСИР достал иранского журналиста во Франции

Корпус стражей исламской революции сообщил о задержании руководителя новостного портала по подозрению в антиправительственной деятельности, передает IRNA.

По данным агентства, задержанным является Рухолла Зам, руководитель новостного портала «Амад Ньюз», через который он, согласно открытым источникам, активно освещал протесты декабря 2017 – января 2018 годов во всем Иране. Зам, как отмечает агентство, был задержан за «антиреволюционную деятельность».

Отмечается, что Зам находился «под руководством разведки Франции и получал поддержку со стороны разведывательных служб США» и Израиля. Ассошиэйтед Пресс пишет, что Зам жил в изгнании в Париже.

Иранские СМИ, ссылаясь на заявление КСИР, не сообщают, каким образом им удалось задержать руководителя новостного портала.