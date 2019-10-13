Эльмир Алиев, отдел спорта 17:59

Мировые СМИ не обошли вниманием ошибочное решение голландского арбитра Денниса Хиглера, не засчитавшего правильный гол футболиста сборной Азербайджана Бахлула Мустафазаде в ворота Венгрии во вчерашнем отборочном матче Евро-2020 в Будапеште.

При счете 1:0 в пользу хозяев Мустафазаде уже в добавленное ко второму тайму время забил гол, но арбитр посчитал, что было касание рукой. Хотя на повторах четко видно, что мяч залетел в ворота от живота нашего футболиста. После игры Хиглер извинился, но это вряд ли стало утешением для азербайджанских футболистов и болельщиков. То, что судья, как часто говорят в таких случаях, «убил» сборную Азербайджана, признали и венгерские СМИ. «Мы обвиняли судью, когда проиграли словакам, но теперь мы любим арбитра», - пишет венгерское издание Index. «Сборная Венгрии играла с огнем и пропустила в концовке после подачи со штрафного, - сообщает другое венгерское СМИ – Blikk. – И быть бы ничьей, если бы голландский арбитр не допустил ошибку, не засчитав гол Азербайджана. Системы VAR в отборочных матчах нет, поэтому решение осталось неизменным». «Судья спас нас в матче с Азербайджан», - таков заголовок материала о победе сборной Венгрии на страницах Rangado24. Венгерские журналисты пишут, что концовка матча неожиданно получилась весьма волнительной. «Мяч влетел в сетку венгерских ворот. Но рефери указал, что гол был забит рукой, хотя на видеозаписи видно, что Бахлул Мустафазаде коснулся мяча животом».

Голландским арбитром недовольны не только в Азербайджане, но и в странах, соперничающих с нами и венграми в отборочной группе. Ведь, по сути, венгры получили два лишних очка в условиях жесткой борьбы за две путевки на Евро-2020. «Венгрии повезло в матче с Азербайджаном, - пишет словацкий Bumm. – Голландский арбитр увидел руку вместо живота Мустафазаде». «Венгры победили Азербайджан после ошибки», - гласит заголовок еще одного словацкого сайта под названием Parameter.sk. «Венгры не победили. Не засчитан правильный гол Азербайджана, - пишут наши коллеги из словацкого издания SME. – Вместо гола Мустафазаде получил желтую карточку за игру рукой, хотя на замедленных видеоповторах ясно видно, что нарушения не было. Футболист забил гол животом». «К возмущению всей сборной Азербайджана рефери ни секунды не колебался и непонятно почему отказался засчитать гол, - отмечает Sportky Zoznam. – Мало того, судья показал аж пять желтых карточек игрокам сборной Азербайджана».

В Голландии, на родине Денниса Хиглера, также не понимают, куда глядел судья в момент, когда Бахлул Мустафазаде поражал ворота венгров. «Денис Хиглер навлек на себя гнев Азербайджана, - передает Voetbalprimeur. - Голландский арбитр отменил чистый гол гостей. Ему показалось, что футболист сборной Азербайджана играл в гандбол, хотя игры рукой там и близко не было». «Телеповторы показали, что голландская бригада арбитров ошиблась», - пишет RTL. А вот как реагировали СМИ других, скажем так, незаинтересованных стран. Большой материал ошибке Хиглера посвятил популярный российский сайт «Чемпионат»: «На второй компенсированной ко второму тайму минуте матча Венгрия - Азербайджан гости сравняли счет после «стандарта». Шахрияр Рагимов пробил головой, голкипер венгров Петер Гулачи справился с ударом, но мяч отскочил точно в Бахлула Мустафазаде. На всех повторах хорошо видно, что мяч попадает в живот азербайджанскому защитнику, но голландский арбитр Деннис Хиглер имел другое мнение. Он посчитал, что мяч попал в руку и отменил гол, лишив Азербайджана второго очка в квалификации и серьезно ударив по сборным Словакии и Уэльса, которые борются с Венгрией за путевку на чемпионат Европы. Прямо по ходу эпизода главный тренер сборной Азербайджана Никола Юрчевич пошел к лайнсмену, который мог видеть эпизод лучше, чем главный арбитр. По словам Юрчевича, боковой судья не ответил на его вопрос о том, почему тот не вмешивается в принятие решения. После матча хорватский специалист мощно прошелся по судейству Хиглера.