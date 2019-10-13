Армянский батальон отправился на бой с турецкой армией

Добровольческий батальон сирийских армян имени Нубара Озаняна отправился из Тель-Темира к городу Рас-эль-Айн, чтобы присоединиться к курдам в борьбе с турецкой армией, сообщает EADaily.

В связи с этим батальон выступил с соответствующим заявлением.

Армянские боевики отмечают, что Турция хочет захватить земли в Сирии, и призывают арабов, курдов и армян объединиться для противостояния турецкой армии.

Нубар Озанян, имя которого носит указанное боевое подразделение, был активным коммунистом и участником ряда вооруженных конфликтов. Он был убит в августе 2017 года.