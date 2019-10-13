Выдержит ли лира санкции Трампа?

Как пишет EADaily, ожидания серьезных последствий для экономики Турции в связи с американскими санкциями пока носят умеренный характер. Многие трейдеры скептически относятся к самой возможности принятия таких санкций, напоминая о предыдущих угрозах из Вашингтона после покупки Анкарой российских С-400, которые так и не воплотились на пратике.

Reuters пишет, что турецкая лира остается неустойчивой к любым негативным тенденциям в отношениях между двумя союзниками по НАТО. Она подешевела на 0,6% после того, как президент США Дональд Трамп предупредил о «мощных санкциях» в связи с наступлением Турции на Сирию. Лира ослабла до 5,9205 в паре с долларом США и находится на пути к самому слабому закрытию в понедельник с мая после того, как завершила прошлую неделю на уровне 5,885.

В 2019 году турецкая лира упала почти на 12%, на 4,8% - в текущем месяце после того, как Анкара развернула операцию «Источник мира» на северо-востоке Сирии против террористических организаций ПКК, YPG и ИГИЛ. Эта операция вызвала международное осуждение и угрозы Трампа «обрушить» экономику Турции с помощью санкций. Однако трейдеры говорят, что поверят в это, когда увидят антитурецкие санкции США «собственными глазами», а не только будут слышать поток заявлений о них из-за океана.