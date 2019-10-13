Azercell встретился со студентами региональных вузов
Azercell Telekom, постоянно оказывающий поддержку подготовке конкурентоспособных кадров в стране, успешно продолжает свою деятельность в этом направлении. На этот раз сотрудники Azercell посетили все региональные высшие учебные заведения страны, чтобы создать всем студентам одинаковые условия для участия в программе студенческой стипендии, которая была объявлена 16 сентября.
Специалисты Департамента управления человеческим капиталом компании Azercell предоставили подробную информацию о существующих тенденциях и направлениях на рынке труда, программе студенческой стипендии и возможностях построения карьеры в компании, встретившись со студентами в Гяндже, Нахчыване, Мингячевире и Лянкяране. В ходе встречи они также ответили на многочисленные вопросы студентов об условиях участия в программе, этапах отбора и правилах регистрации.
В рамках программы студенческой стипендии, объявленной на 2020 год, студенты последних двух курсов будут оцениваться на основе академических знаний, мировоззрения, интереса к науке, образованию и других критериев. Наряду с получением стипендии от Azercell в размере 200 AZN до конца учебного года, победители также получат возможность расширить свои знания в сфере телеком, ознакомиться с последними трендами цифрового мира, получить приглашение на корпоративные мероприятия компании, принять участие в различных обучательных программах и пройти курс стажировки.
Отметим, что прием заявок на участие в программе студенческой стипендии Azercell на 2020 год уже открыт, крайний срок приема заявок - 16 октября. Для участия в программе стипендии необходимо отправить заполненную электронную анкету, скан-версию студенческого билета и Академической справки (транскрипт) на адрес электронной почты [email protected].
Не упустите возможность получить звание стипендиата Azercell в новом учебном году! Для получения дополнительной информации, пожалуйста, перейдите по ссылке:
https://www.azercell.com/ru/company/career/development_oportunities/bursary2020/