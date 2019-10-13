Согласно информации, поставки газа по TAPI покроют 30-35% потребностей Индии в природном газе. Однако, отмечает индийское издание, контрактная цена на газ составляет $10 за MMBTU ($350 за тысячу кубометров), что в нынешних условиях дешевого «голубого топлива» слишком высокая цена. В Азии сейчас газ продается по $230, пишет EADaily.

Индия может отказаться от газопровода Туркмения - Афганистан - Пакистан - Индия (TAPI). Нью-Дели не нравится предлагаемая цена на газ и угрозы, которые таит в себе транзит газа через Пакистан, сообщает The Economic Times.

Высокопоставленный чиновник из инлийского министерства сказал по поводу охлаждения Нью-Дели к проекту: «Одна из причин — высокая цена. Туркменский газ более чем вдвое дороже американского СПГ».

Индийские аналитики считают, что Индию заинтересует только цена в $4 за MMBTU (чуть более $ 40 за тысячу кубометров) в течение всех 30 лет действия контракта. Тогда страна сможет экономить на энергоресурсах $3 млрд в год. Однако переговоры о цене пока ни к чему не привели.

Кроме того, пишет The Economic Times, угроза того, что в случае конфликта Пакистан остановит поставки туркменского газа в Индию, также является фактором, который может сорвать участие Индии в проекте. Поэтому при нынешних условиях Дели вряд ли примет реальное участие в проекте строительства газопровода протяженностью 1840 километров и мощностью 33 млрд кубометров.

Тем временем в Пакистане, сообщает местная The Express Tribune, ждут высокопоставленную делегацию из Туркмении, чтобы утвердить сроки строительства пакистанского участка. «12 марта туркменская делегация во главе с министром иностранных дел в Исламабаде подписала соглашение с правительством Пакистана, принимающего проект строительства газопровода ТАПИ. В ходе предстоящей встречи будет обсужден план действий, вытекающих из доработанной формы соглашения.