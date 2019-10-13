Армянских журналистов не впустили в Грузию

Журналистов армянского издания Epress.am 11 октября не пустили в Грузию и им до сих пор не ясна причина отказа во въезде. Главный редактор издания Юрий Манвелян в беседе с корреспондентом Sputnik Армения сказал, что никак не может понять решение грузинских пограничников.

"Не хочу строить догадки, пока нет официального ответа. Нам честно казалось, что когда они (пограничники. - ред.) ознакомятся с содержанием нашего сайта, то разрешат въезд в страну, поскольку увидят отсутствие информационной пропаганды. Мы не участвуем в информационных войнах, и антигрузинским СМИ нас никак не назовешь. Но не тут-то было", - рассказал Манвелян.

Трое представителей этого издания — Юрий Манвелян, Тигран Хачатрян и Тигран Акопян 11 октября направлялись в Грузию для съемок в Тбилиси, Ахалцихе и Ахалкалаки. В рамках совместного армяно-грузинского проекта журналисты планировали взять серию интервью у местных активистов и жителей. На контрольно-пропускном пункте "Бавра-Ниноцминда" при прохождении паспортного контроля на грузинской стороне таможенники, узнав о роде их деятельности, сказали, что "без аккредитации и разрешения в Грузию им въезжать нельзя".