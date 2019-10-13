Получи, азербайджанец, гранат

Накануне состоялось торжественное мероприятие, посвященное трехлетию со дня основания Ассоциации производителей и экспортеров граната (ANİİA) и принятию в Ассоциацию новых членов.

Выступая на открытии мероприятия, председатель ANİİA Фархад Гарашов рассказал о деятельности возглавляемой им организации, проведенных ею тренингах и социально-культурных программах.

Затем специальными грамотами были награждены 20 человек, сыгравших важную роль в развитии ANİİA, а также в ее почетные члены были приняты 25 человек и организаций, которые способствовали продвижению азербайджанского граната в мире и пропаганде культуры граната.

Еще четыре человека были награждены нагрудным знаком «Азербайджанский гранат». Они отличились эффективной деятельностью в развитии производства граната в Азербайджане.

На мероприятии принимали участие чиновники, предприниматели, журналисты, научные работники и общественные активисты. В конце мероприятия был организован банкет.