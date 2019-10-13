В Ширване напали на врачей и санитаров городской больницы

В результате ДТП на трассе Баку – Газах на территории Гаджигабульского района от полученных тяжелых травм в городской больнице Ширвана скончался 52-летний житель Физулинского района Гафар Гусейнов. Родственники умершего сломали окна и двери больнице и причинили клинике материальный ущерб.

Заведующий отделением травматологии больницы Шамси Ахмедов сказал, что умерший поступил в больницу в очень тяжелом состоянии.

«Он был в коме, мы сразу разместили его в реанимационном отделении. Было проведено обследование, из Баку был вызван нейрохирург. Близким раненого мы сказали, что он в очень тяжелом состоянии, и есть опасность для жизни. Мы сказали им, что если везти пациента в Баку, то он может скончаться по дороге.

Несмотря на все наши усилия пациент скончался. Тогда его близкие напали на реанимационное отделение и сломали здесь все окна и двери. Они также избили медсестру и санитара. Мы пытались защитить одного пациента, который в тяжелом состоянии находился в этот момент в отделении. А нападавшие разбили лекарства и привели их в негодность», - сказал доктор Ахмедов.