Конституционный суд Армении пошел против Пашиняна
Конституционный суд Армении принял решение отклонить рассмотрение дела «О лишении полномочий главы КС Грайра Товмасяна на основе заявления парламента». Об этом сообщается на официальной странице КС в Facebook, пишет «Спутник-Армения».
Ранее парламент Армении тайным голосованием принял проект фракции партии Никола Пашиняна «Мой шаг» решения о прекращении полномочий председателя Конституционного суда Грайра Товмасяна, который был направлен в КС за подписью спикера парламента Арарата Мирзояна. Сам Грайр Товмасян назвал весь процесс в отношении него политическим давлением. По его словам, наличие предсказуемого для властей Конституционного суда, который должен исполнять или упаковывать политические решения – это конец государства.
«Конституционный суд Армении принял решение отклонить рассмотрение дела "О лишении полномочий главы КС Грайра Товмасяна на основе заявления парламента". Решение КС будет опубликовано в сроки, предусмотренные законом», – говорится в сообщении.
Злоключения Товмасяна начались после рассмотрения дела Роберта Кочаряна в Конституционном суде Армении.
Напомним, что Конституционный суд Армении 4 сентября в ходе заседания постановил антиконституционной 35 статью Уголовного кодекса, на основании которой был арестован экс-президент Армении Роберт Кочарян, обвиняемый в свержении конституционного строя.