Главы Генштабов ВС России и Турции обсудили ситуацию в Сирии

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов провел в понедельник переговоры с главой Генштаба ВС Турции генералом Яшаром Гюлером на фоне военной операции "Источник мира" в Сирии. Об этом говорится в распространенном заявлении Генштаба Турции.

"Глава Генштаба генерал Яшар Гюлер провел телефонные переговоры с начальником Генерального штаба Вооруженных сил России Валерием Герасимовым. В ходе переговоров обсуждалась ситуация в сфере безопасности в Сирии, а также каждодневные события", - отмечается в коммюнике.