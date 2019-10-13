Бойцы Сирийской свободной армии (ССА) в ходе столкновений с войсками Асада у города Манбидж на севере Сирии отбили танк Т-55 советского производства. Видео с захваченной машиной опубликовал в своем Twitter-аккаунте журналист Бабак Тагвей (Babak Taghvaee), пишет «Лента.ру».

Как отмечает автор публикации, бойцам ССА удалось захватить боевую машину благодаря поддержке турецких Военно-воздушных сил. При этом, пишет Тагвей, сирийские правительственные войска и отряды курдских террористов «Сирийские демократические силы» (СДС) остались без поддержки с воздуха из-за отказа российских ВКС присоединиться к военным действиям.

Ранее в понедельник сообщалось, что в Манбидж практически одновременно прибыли бойцы поддерживаемой Турцией ССА и армии Асада. До этого стало известно, что курды договорились с Дамаском о размещении правительственных войск вдоль северных границ Сирии. Предполагается, что сирийская армия займет территории от города Манбидж на северо-западе до города Дерик (также известен как Эль-Маликия) на северо-востоке страны.

В то же время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обещал, что турецкие войска не будут входить в Манбидж, который до сих пор занимают курдские силы. Он отметил, что город возьмут под свой контроль настоящие арабские хозяева, безопасность которых обеспечит Анкара.