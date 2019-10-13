Bloomberg: США готовы уже сегодня ввести санкции против Турции

Вашингтон готов уже в понедельник ввести санкции в отношении Турции из-за ее военной операции на северо-востоке Сирии. Об этом сообщило со ссылкой на источники агентство Bloomberg.

В субботу президент США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в столице страны, заявил, что администрация США без промедления введет жесткие экономические санкции в отношении Турции, если Анкара нарушит взятые на себя обязательства защищать представителей религиозных меньшинств в Сирии.