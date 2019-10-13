ВВС Турции уничтожили склад боеприпасов ПКК Видео
Министерство национальной обороны Турции распространило кадры уничтожения автомобиля, перевозившего боеприпасы террористам ПKK/YPG на границе с Турцией, сообщает «Анадолу».
Кадры авиаудара размещены на странице оборонного ведомства в Twitter.
«ВВС Турции нанесли точечный удар по автомобилю, перевозившему очередную партию боеприпасов террористам, подвергающим минометным обстрелам приграничные населенные пункты Турции. Автомобиль был обнаружен благодаря данным с БПЛА и уничтожен авиаударом», - говорится в сообщении.
На кадрах видно, как в тоннеле автомобиль загружают боеприпасами, после чего его уничтожают.