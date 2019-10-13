Как международный порядок становится беспорядком наш комментарий
Начавшаяся 8 октября турецкая операция «Источник мира» ярко свидетельствует, в каком разобранном состоянии находится система обеспечения международного порядка.
Эрдоган отчитался об успешном продвижении своих войск в приграничных районах на северо-востоке Сирии, которые выдавливают оттуда отряды курдской милиции, входящие в состав коалиции Сирийские демократические силы. По состоянию на воскресенье под контроль Турции перешло более ста квадратных километров территории, 21 деревня, город Рас Аль-Аин, а другой город, Тал Абйад, окружен турецкими войсками. Одновременно сообщается, что союзные Турции отряды захватили стратегическое шоссе М-4, проходящее в 30-35 километрах к югу от границы.
Боевая операция сопровождается многочисленными сообщениями о потерях среди воюющих сторон и среди гражданского населения. У Рас-Аль-Раина при обстреле турками колонны погибли около 14 человек, включая журналистов, об этом сообщила находившаяся в колонне корреспондентка французского телеканала Стефани Перес. В засаду попала Хеврин Халаф, генеральный секретарь партии «Будущая Сирия», и она, и ее водитель погибли. Артиллерийскому обстрелу подверглась база американских сил специальных операций недалеко от города Кобани. Никто не пострадал, но США в недоумении: туркам было прекрасно известно, что на высоте Мистенур расположены позиции американцев.
Регион, где президент Турции хочет разместить миллионы сирийских беженцев, пришел в движение, и число беженцев-курдов из района боевых действий, по оценке ООН, уже достигает 140 тысяч человек.
В попытке найти какую-то защиту, которую они раньше имели в лице американцев, курды обратились к сирийскому режиму. При посредничестве России на военной базе Хмеймим состоялась встреча представителей Дамаска и курдского командования. Им удалось договориться, сирийские войска выдвинутся на север, чтобы сдержать турецкое наступление. В провинции Ракка уже началось дислоцирование сирийских войск. В частности, они заняли стратегически важный город Табка возле Евфратской гидроэлектростанции и расположенный рядом аэродром.
Турция при этом заявляет, что ее не интересует сирийская территория, наоборот, она всячески хочет помешать всем, кто хочет расчленить Сирию.
Соединенные Штаты, без согласия президента которых турки не решились бы наступать на сирийских курдов, теперь грозятся экономическими санкциями. На этой неделе ожидается, что Трамп наделит Министерство финансов США полномочиями вводить санкции против Турции за ситуацию в Сирии или за действия, ведущие к дестабилизации ситуации в стране. Вопрос санкций будет рассматриваться и Европейским союзом. Пока же Греция, Германия и Франция объявили о прекращении поставок вооружений Турции. Министры иностранных дел арабских государств на встрече в Каире выступили с осуждением так называемой «турецкой агрессии в Сирии».
Из свежих сообщений: американские дипломаты, которые работали над проектами по стабилизации ситуации на северо-востоке Сирии, вернулись в Штаты. Самоустранение американцев из многостороннего конфликта, в котором сам черт ногу сломит, привело к обострению немного было устаканившейся обстановки. Долговременные последствия спрогнозировать не может никто, но усиление в регионе роли Ирана – самый очевидный результат, поскольку именно Иран, в отличие от России, имеет постоянные интересы в «шиитском полумесяце».
Неожиданным образом сирийские дела срезонировали с внутриамериканскими. Там наметилась новая линия атаки на президента Трампа в связи с его странным пониманием внешней политики США. Будучи на словах ярым противником исламского режима в Тегеране, он, оказывается, пытался в 2017 году вмешаться в дело бизнесмена иранско-турецкого происхождения Резы Зарраба, который вместе с заместителем председателя турецкого Halkbank Хаканом Атиллой организовал схему реализации иранской нефти в обход американских санкций.
Интересы Зарраба представлял Руди Джулиани, юрист и доверенное лицо Трампа. Джулиани через Трампа хотел добиться досудебного урегулирования дела, и американский президент был готов это сделать и делился соответствующими соображениями с руководством Госдепартамента, по свидетельству бывшего главы внешнеполитического ведомства Рекса Тиллерсона. При этом Зарраб считается человеком, пользующимся большим доверием Эрдогана.
Непредсказуемость Трампа и преследование им личных политических интересов, с одной стороны, с другой – его податливость интересам зарубежных иностранных лидеров сильно расшатали нынешний мировой порядок, который и порядком-то уже назвать неудобно. Всегда было много тех, кто более или менее справедливо возмущался американским вмешательством во все международные дела. И вот теперь, когда этого вмешательства не стало, дела стали обстоять еще хуже.