Леонид Швец, автор haqqin.az 20:54

Начавшаяся 8 октября турецкая операция «Источник мира» ярко свидетельствует, в каком разобранном состоянии находится система обеспечения международного порядка. Эрдоган отчитался об успешном продвижении своих войск в приграничных районах на северо-востоке Сирии, которые выдавливают оттуда отряды курдской милиции, входящие в состав коалиции Сирийские демократические силы. По состоянию на воскресенье под контроль Турции перешло более ста квадратных километров территории, 21 деревня, город Рас Аль-Аин, а другой город, Тал Абйад, окружен турецкими войсками. Одновременно сообщается, что союзные Турции отряды захватили стратегическое шоссе М-4, проходящее в 30-35 километрах к югу от границы.

Боевая операция сопровождается многочисленными сообщениями о потерях среди воюющих сторон и среди гражданского населения. У Рас-Аль-Раина при обстреле турками колонны погибли около 14 человек, включая журналистов, об этом сообщила находившаяся в колонне корреспондентка французского телеканала Стефани Перес. В засаду попала Хеврин Халаф, генеральный секретарь партии «Будущая Сирия», и она, и ее водитель погибли. Артиллерийскому обстрелу подверглась база американских сил специальных операций недалеко от города Кобани. Никто не пострадал, но США в недоумении: туркам было прекрасно известно, что на высоте Мистенур расположены позиции американцев. Регион, где президент Турции хочет разместить миллионы сирийских беженцев, пришел в движение, и число беженцев-курдов из района боевых действий, по оценке ООН, уже достигает 140 тысяч человек. В попытке найти какую-то защиту, которую они раньше имели в лице американцев, курды обратились к сирийскому режиму. При посредничестве России на военной базе Хмеймим состоялась встреча представителей Дамаска и курдского командования. Им удалось договориться, сирийские войска выдвинутся на север, чтобы сдержать турецкое наступление. В провинции Ракка уже началось дислоцирование сирийских войск. В частности, они заняли стратегически важный город Табка возле Евфратской гидроэлектростанции и расположенный рядом аэродром. Турция при этом заявляет, что ее не интересует сирийская территория, наоборот, она всячески хочет помешать всем, кто хочет расчленить Сирию.