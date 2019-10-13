Хулуси Акар позвонил Шойгу
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар провел телефонный разговор с российским коллегой Сергеем Шойгу. Об этом глава турецкого военного ведомства сообщил, отвечая на вопросы журналистов в штаб-квартире Партии националистического движения (Milliyetçi Hareket Partisi, MHP) Турции.
По его словам, стороны обсудили «меры, необходимые для координации деятельности, а также ее осуществления в надлежащем порядке».
«Это был конструктивный разговор», - отметил турецкий министр.