Киев отказался от федерализации Украины

Украина не согласится на федерализацию в качестве условия для урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на выступлении в комитете Европарламента по международным делам, передает «Интерфакс-Украина».

«У Украины есть четкие "красные линии". Первое — Украина останется унитарным государством. Второе — она не будет изменять свою конституцию и осуществлять некую "федерализацию", чего хочет Россия. Третье — мы будем проводить выборы на этих территориях согласно украинскому законодательству и под наблюдением, и по правилам ОБСЕ, когда ситуация с безопасностью это позволит», — сказал украинский дипломат.

По его словам, для проведения выборов на неподконтрольных Киеву территориях юго-востока страны, сперва должен состояться полный вывод военизированных формирований с Донбасса, а также восстановлен контроль Украины над государственной границей. Также он сообщил, что украинские власти рассчитывают на разведение войск в Донбассе до конца октября. По его словам, это откроет путь к проведению саммита в «нормандском формате».