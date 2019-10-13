Путин в Саудовской Аравии обсудил цены на нефть

Цены на нефть обсуждались в ходе визита президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию, диалог двух стран по данному вопросу успешен и будет продолжен, заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Песков отметил, что цены на нефть стали одной из тематик для обсуждения в ходе состоявшегося в понедельник государственного визита.

"Диалог будет продолжаться, эффективность российско-саудовского диалога в плане регулирования этого рынка доказана, она себя подтвердила. Это взаимодействие будет продолжаться", - добавил он.