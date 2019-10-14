Партия Ярослава Качиньского снова «рулит» в Польше. И это, считают проголосовавшие поляки, не так плохо. «13-я пенсия», программы для семей «500+», «Жилище +» и другие привлекли к участкам для голосования на сей раз миллионы поляков.

Как прогнозировали мы в одной из недавних статей, польская партия «Право и Справедливость» выиграла выборы в самоуправления и в парламент страны.

Популизм — привлекательный манок для массы людей. Однако после выборов надо оправдывать предвыборные лозунги.

Партия Качиньского, похоже, оправдала ожидания после предыдущих выборов. И общество откликнулось на запрос. Более 43 процентов, пришедших на избирательные участки в это воскресенье, голосовали за PiS.

Среди голосовавших большинство отдали свой голос за Ярослава Качиньского и его коллег по партии.

С разных стран света уже поступили поздравления с победой на выборах.

Виктор Орбан, премьер Венгрии, одним из первых поздравил выигравшую партию Польши. С точки зрения Венгрии, сказал он, правящая партия получила снова большую часть парламента и способна сама создать правительство.

Надо сказать, что Орбан — давний соратник Качиньского по идее национальной идентичности в рамках Евросоюза.

Председатель комиссии ЕС Жан-Клод Юнкер тоже поздравил Матеуша Муравецкего после опубликования результатов вчерашних выборов в Польше. Председатель комиссии считает, что он сам и вся институция уже продолжат сотрудничество с Польшей.

Польша сейчас не находится на развилке. Страна последовательно движется по пути самостоятельного, несколько в стороне от Евросоюза мейнстрима.

Партия Ярослава Качиньского выбрала верный, во всяком случае, на данный момент, путь, когда широкие массы людей поддерживают политику правящих. Главное — правительство удовлетворяет простые запросы населения. Получить прибавку на воспитание детей, льготы на покупку квартиры, 13-ю пенсию — что может быть лучше? Партия Качиньского все это не только пообещала, но и реализовала за прошедшие с прошлых выборов годы. Потому голосовавшие поляки осознанно выбрали ее.

Проигравшие — интеллектуалы, бизнесмены, аффилированные с оппозицией, мягко говоря, разочарованы. Они второй раз наступили на одни и те же грабли. И ругают всех, только не себя. Они пока не понимают, что произошло. Впрочем, вряд ли поймут.

Я знаю нескольких важных особ польского истеблишмента из когорты бывшей партии «Гражданской платформы», а позже «Гражданской коалиции». Упрямство их заслуживает иного применения.

А пока смотрю со стороны на происходящее в Польше. Но переживаю. И надеюсь, что страна моих предков будет снова во главе мировых событий.

Только не так, как 1 сентября 1939 года.