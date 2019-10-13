Эрдоган рассказал Макрону о целях военной операции в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с французским коллегой Эммануэлем Макроном рассказал ему о целях операции "Источник мира" на севере Сирии, сообщила администрация турецкого лидера.

"Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В ходе беседы наш президент рассказал о целях операции "Источник мира", указал на угрозу безопасности Турции и территориальной целостности Сирии от террористов ПКК- YPG и ИГИЛ на севере Сирии", - говорится в сообщении.