Тюрки всех стран, соединяйтесь! историческая значимость Бакинского саммита

Заур Расулзаде, отдел политики

Бакинский саммит Совета сотрудничеств тюркоязычных государств  во многом отличается от предыдущих. Хотя бы тем, что нынешний год юбилейный для Тюркского совета – со дня его создания минуло ровно 10 лет.  Своим рождением Тюркский совет обязан подписанию Нахчыванского соглашения президентами четырех тюркских государств: Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Турции.

Ознаменуется нынешний форум глав тюркских государств и тем, что прежним четырем членам совета присоединятся еще две страны – Узбекистан и Венгрия. Соответствующие заявки от них уже поступили.

президенты в гостях у Ильхама Алиева

И, наконец, предстоит торжественное присвоение Нурсултану Назарбаеву пожизненного статуса Почетного председателя Тюркского совета. Такое единогласное решение принято главами государств-членов. Это логическое и оправданное решение, потому что у истоков почти всех организаций, на которые сегодня опирается Тюркский совет, стоял первый президент Казахстана.

Нельзя при этом забывать и о том, что в осуществлении первых шагов в направлении тюркской интеграции выдающуюся роль сыграли  также президенты Азербайджана и Турции - Гейдар Алиев и Тургут Озал.

Бакинский саммит об исторической роли Назарбаева

Рассказывая haqqin.az о путях укрепления тюркского мира, казахстанский политолог Кайрат  Шибутов подчеркнул, что в его стране Тюркский совет расценивают как пример знаменитой многовекторности казахстанской внешней политики, позволяющей Астане сохранять самостоятельность и претендовать на региональное лидерство.

«Принадлежность к тюркскому миру казахская элита рассматривает и как подспорье в укреплении и развитии национального самосознания и национальной самоидентификации народа. Сегодня Нурсултан Назарбаев является общепризнанным духовным лидером тюркского мира, и его избрание почетным председателем Тюркского совета придаст импульс развитию этой структуры. Помимо этого, необходимо решать такую наиострейшую проблему, как нагорно-карабахский конфликт, и я считаю, что авторитет Назарбаева повлияет на общую стратегию тюркского мира. Совет сотрудничеств тюркоязычных государств  – международная организация, которую сегодня чаще называют просто как Тюркский совет. И мы можем видеть, что сближение стран тюркского мира с самого начала было для Нурсултана Назарбаева одним из важнейших, даже стратегических направлений его внешней политики. Следует вспомнить и тот факт, что в Казахстане проживают представители почти всех тюркских этносов. Иначе говоря, мы можем со всем основанием утверждать, что для нашей страны тюркская интеграция – это одновременно вопрос как внешней, так и внутренней политики, и именно поэтому – стратегически важный», - уверен К.Шибутов.

По мнению другого  политолога - Айгуль Омаровой, самым знаменательным событием этого саммита, вероятно, следует считать участие в нем Узбекистана. Новый президент этой страны Шавкат Мирзиеёва с первых же дней руководства республикой стремится участвовать во всех интеграционных объединениях не только региона, но и на более широком международном уровне.

перелом Мирзиеёва в отношениях с Турцией

«Очевидно, что и далее Узбекистан будет стремиться к тому, чтобы не просто укрепиться в таких объединениях, но и пытаться выдвинуться в них на первые позиции. При Исламе Каримове у Турции складывались не слишком близкие отношения с Узбекистаном, но теперь Шавкат Мирзиеёв стремится к укреплению связей с турецкой стороной. Кроме того, тюркский мир не может быть полноценным без Узбекистана»,- полагает А.Омарова. 

Научный сотрудник координационно-методического центра по вопросам новейшей истории Узбекистана Ширзод Зиеев особо отметил присвоение Нурсултану Назарбаеву почетного статуса. Деятельность Н.Назарбаева по объединению тюркских народов, считает узбекский ученый, привела к началу новой эры.

«Нурсултан Назарбаев - один из выдающихся идеологов тюркского евразийства. Он единственный лидер, который участвовал без исключения во всех встречах глав тюркских государств, которые стартовали в Анкаре в 1992 году и продолжаются до сих пор, что свидетельствует о важности, которую он придавал этому вопросу», - уверен Ш.Зиеев.

Бакинский саммит, несомненно, внесет ощутимый вклад в укрепление Тюркского совета, а вступление в эту структуру Венгрии и Узбекистана превратят его  в инструмент влияния на Евразийском континенте.

419 просмотров