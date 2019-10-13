Заур Расулзаде, отдел политики 01:06

Бакинский саммит Совета сотрудничеств тюркоязычных государств во многом отличается от предыдущих. Хотя бы тем, что нынешний год юбилейный для Тюркского совета – со дня его создания минуло ровно 10 лет. Своим рождением Тюркский совет обязан подписанию Нахчыванского соглашения президентами четырех тюркских государств: Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Турции. Ознаменуется нынешний форум глав тюркских государств и тем, что прежним четырем членам совета присоединятся еще две страны – Узбекистан и Венгрия. Соответствующие заявки от них уже поступили.

И, наконец, предстоит торжественное присвоение Нурсултану Назарбаеву пожизненного статуса Почетного председателя Тюркского совета. Такое единогласное решение принято главами государств-членов. Это логическое и оправданное решение, потому что у истоков почти всех организаций, на которые сегодня опирается Тюркский совет, стоял первый президент Казахстана. Нельзя при этом забывать и о том, что в осуществлении первых шагов в направлении тюркской интеграции выдающуюся роль сыграли также президенты Азербайджана и Турции - Гейдар Алиев и Тургут Озал.

Рассказывая haqqin.az о путях укрепления тюркского мира, казахстанский политолог Кайрат Шибутов подчеркнул, что в его стране Тюркский совет расценивают как пример знаменитой многовекторности казахстанской внешней политики, позволяющей Астане сохранять самостоятельность и претендовать на региональное лидерство. «Принадлежность к тюркскому миру казахская элита рассматривает и как подспорье в укреплении и развитии национального самосознания и национальной самоидентификации народа. Сегодня Нурсултан Назарбаев является общепризнанным духовным лидером тюркского мира, и его избрание почетным председателем Тюркского совета придаст импульс развитию этой структуры. Помимо этого, необходимо решать такую наиострейшую проблему, как нагорно-карабахский конфликт, и я считаю, что авторитет Назарбаева повлияет на общую стратегию тюркского мира. Совет сотрудничеств тюркоязычных государств – международная организация, которую сегодня чаще называют просто как Тюркский совет. И мы можем видеть, что сближение стран тюркского мира с самого начала было для Нурсултана Назарбаева одним из важнейших, даже стратегических направлений его внешней политики. Следует вспомнить и тот факт, что в Казахстане проживают представители почти всех тюркских этносов. Иначе говоря, мы можем со всем основанием утверждать, что для нашей страны тюркская интеграция – это одновременно вопрос как внешней, так и внутренней политики, и именно поэтому – стратегически важный», - уверен К.Шибутов. По мнению другого политолога - Айгуль Омаровой, самым знаменательным событием этого саммита, вероятно, следует считать участие в нем Узбекистана. Новый президент этой страны Шавкат Мирзиеёва с первых же дней руководства республикой стремится участвовать во всех интеграционных объединениях не только региона, но и на более широком международном уровне.