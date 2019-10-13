Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 14 октября провел встречу с членами Национального совета общественного доверия (НСОД) Ерланом Саировым и Мухтаром Тайжаным. В ходе встречи были обсуждены вопросы общественно-политической ситуации в стране, сообщает пресс-служба Акорды. Тем временем сайт первого президента еlbasy.кz сообщил, что Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования императору Японии в связи с гибелью людей в результате тайфуна «Хагибис». Эти две новости, на первый взгляд абсолютно разные, признаны создать баланс в Казахстане, где уже открыто говорят о прецеденте двоевластия в стране.

Первый и второй президенты Казахстана заняты каждый своим делом и, как сказал накануне своего визита в Баку для участия в саммите глав государств тюркоязычных стран в интервью государственному телеканалу Хабар Нурсултан Назарбаев, ни о каком двоевластии в стране речи нет, и не может быть. А все, кто распространяет эти слухи, это «предатели Родины». «Сплетни специально запускаются людьми, которые не хотят стабильности в Казахстане. Хотят, чтобы здесь драка была, раздвоение было и так далее. Это наши беглые воры, предатели Родины, они оттуда запускают, чтобы спокойную жизнь народа нарушить. Это не имеет никакого основания под собой, поскольку Казахстан является унитарным государством с президентской формой правления, по типу французской, российской, отчасти американской», – заявил елбасы.

Назарбаев пояснил, что стратегическое направление развития страны определяет именно он. В интервью он напомнил, что после передачи власти Токаеву он всего лишь остается лидером правящей партии Nur Otan, руководителем Ассамблеии народов Казахстана и председателем Совета безопасности, который решает вопросы внутренней и внешней политики, участвует в согласовании кадровых назначений: «Но это коллегиальный орган, я только председатель, а там членами являются все руководители страны, где мы коллективно решаем, чтобы не допустить ошибок. И мой статус тоже определен конституционным законом елбасы». То есть стратегическое направление развития страны определяется именно Назарбаевым. Второй президент обращается к первому за советами: «Президент Токаев советуется со мной, и когда обращается, я с высоты своего опыта жизненного и практического, ради страны такие советы даю. Но советы советами, но решение принимает тот, кто берет эти советы», – отметил елбасы. Для него главное, чтобы сохранялась преемственность – курс на развитие и стабильность страны – объяснил Нурсултан Назарбаев.

Тем временем интересная коллизия сложилась вокруг партии Nur Otan. Напомним, это правящая партия, имеющая большинство в верхней и нижней палате парламента, а также в советах народных депутатов всех уровней. Лидер партии Нурсултан Назарбаев объявил перезагрузку, нацеленную на усиление влияния партии на правительство и акимов всех уровней.

Мажилис и Сенат уже демонстрируют действующему президенту свою «суверенность», а сам елбасы регулярно подвергает критике инициативы своего преемника. Также на повестке дня вопрос выполнения предыдущих посланий и установок первого президента.

Между тем послание второго президента оценили только в Китае. Так научный сотрудник китайского фонда международных исследований, бывший посол Китая в Киргизии, Латвии, Казахстане и Украине Яо Пэйшэн отметил, что «послание президента РК Касым-Жомарта Токаева народу страны носит политический характер и представляет собой содержательную, четко структурированную и целенаправленную программу государственного управления».

Токаев запустил национальный диалог - Национального совета общественного доверия (НСОД), в который представителей Nur Otan не пригласили.

По мнению экспертов, у первого президента осталось желание руководить страной. Он по-прежнему принимает руководителей всех рангов и уровней, дает им указания.

Кроме этого, он принимает и международные делегации. Так на днях состоялась встреча с премьер-министром Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом, в ходе которой он обсудил вопросы двустороннего экономического сотрудничества. Елбасы, в частности, подчеркнул, что с первых дней независимости старался укреплять отношения Казахстана и Монголии.

А вот побывавший в Казахстане министр иностранных дел Сергей Лавров встретился только с действующим президентом Касым-Жомартом Токаевым. Как отметил казахстанский политолог Виктор Ковтуновский, несмотря на то, что главными обсуждаемыми темами были вопросы безопасности в Центральной Азии Сергей Лавров с пожизненным председателем Совета безопасности Казахстана не встретился. Он даже не нанес визита вежливости в главную столичную библиотеку. «Вряд ли столь опытный дипломат проигнорировал первого президента по незнанию особенностей казахстанской постранзитной иерархии. В публичном общении министр иностранных дел ни разу не упомянул человека, чьим именем недавно назван посещаемый им город» - написал на своей странице в сети Facebook Виктор Ковтуновский. По мнению политолога, «елбасы сигнал уловил».

По мнению Ковтуновского, встречи елбасы с министром МВД и председателем Агентства по противодействию коррупции, состоявшиеся на днях, показывают, что Назарбаев ни в чем Токаеву уступать не собирается. Тем более ослаблять свое влияние на силовиков. И на этом направлении, невзирая на возраст, требуется сохранять особую бдительность.

По мнению большинства казахстанских экспертов, открытого противостояния между первым и вторым президентами пока нет, но и тандем не складывается.