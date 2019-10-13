Мамед Эфендиев, отдел экономики 01:40

Все больше и больше звучит призывов об отказе от американского доллара в межгосударственных расчетах. Одним из первых инициаторов и реализаторов этой идеи все однозначно называют Кремль. Но впоследствии о переходе на расчеты в национальных валютах стали говорить и другие страны, причем, без участия России. Одним словом, процесс уже запущен, но специалисты до сих пор обсуждают, а насколько это реально. Прежде чем ответить на этот вопрос, посмотрим на некоторых примерах, какие масштабы сегодня обрел процесс дедолларизации.

Правительства России и Китая договорились о переходе на расчеты в национальных валютах. Документ подписали министр финансов РФ Антон Силуанов и председатель Народного банка Китая И Ган в рамках дедолларизации. В первую очередь, использовать нацвалюты будут крупнейшие компании с государственным участием, такие как производители энергоресурсов и сельхозпродукции. Рубли и юани будут применяться в том числе и в уже заключенных долларовых контрактах. Уже создаются механизмы, которые поспособствуют переходу России и Китая на национальную валюту и отказу от долларов. Россия и Евросоюз на фоне растущих трений в вопросах международной торговли с США создают орган, который будет продвигать использование в двусторонних расчетах собственных валют вместо доллара. В ходе рабочей встречи того же Силуанова с зампредседателя Еврокомиссии Марошем Шефчовичем затрагивались вопросы перевода расчетов во взаимной торговле, в том числе торговле энергоносителями, в нацвалюты - рубли и евро. Отмечено, что расширение использования нацвалют является взаимовыгодным, так как снижает риски для предпринимателей России и ЕС. Для продолжения диалога в этом направлении стороны договорились сформировать рабочую группу, которая займется выработкой практических шагов по переходу на расчеты в рублях и евро.

Страны Шанхайской организации сотрудничества работают над "дорожной картой" по увеличению расчетов в нацвалютах. В ШОС входят восемь стран: Россия, Киргизия, Китай, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Индия и Пакистан. Странами-наблюдателями в ней являются Беларусь, Афганистан, Монголия и Иран. Особое внимание придается транспортно-логистической инфраструктурной цифровой и инновационной областям. Министерство финансов России и Министерство казначейства и финансов Турции подписали соглашение о расчетах и платежах в национальных валютах. Документ направлен на расширение и укрепление межбанковского взаимодействия, а также обеспечение бесперебойности расчетов между хозяйствующими субъектами двух стран. Основная цель - увеличение и постепенный переход к использованию рубля и лиры при расчетах между Россией и Турцией, создание соответствующей инфраструктуры финансового рынка и повышение привлекательности нацвалют для компаний. Для повышения уровня ликвидности российскими и турецкими эмитентами будут развиваться инструменты выпуска долговых ценных бумаг на рынках двух стран. А по словам главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, Тегерану и Анкаре уже удалось на 35% перевести двусторонний товарооборот на внедолларовые взаиморасчеты. Точнее, по итогам прошлого года свыше трети всей взаимной торговли Иран и Турция осуществили в своих национальных валютах, и этот процесс расширяется. Он также отметил, что даже союзники США — Индия и Объединенные Арабские Эмираты решили отказаться от доллара при проведении взаимных торговых операций.

Думается, этих примеров вполне достаточно, чтобы понять, насколько глубоко зашел этот странный процесс. Причем, в него включились множество стран, никак не связанных с Россией, Китаем или Ираном, которых уверенно можно отнести к противникам США. А желающих пополнить ряды «антидолларовых» стран еще больше. Некоторые эксперты даже предрекают конец доллару. Но это не совсем так. И опять в качестве примера рассмотрим опыт России. Директор департамента денежно-кредитной политики Центробанка Алексей Заботкин заявил, что полное исключение доллара из золотовалютных резервов России несет риски, вложения в эту валюту необходимы на случай шоков. Это сопряжено с избыточными рисками, учитывая, что целый ряд обязательств в том же корпоративном секторе и трансграничных компаниях, а также госдолг страны номинированы в долларах. И изменение состава ЗВР не является сигналом для изменения структуры расчетов. А то, что доля активов в долларах США во II квартале сократилась с 43,7% до 21,9%, связано с тем, что Банк России проводит политику диверсификации резервов, чтобы снизить в том числе риски, связанные с геополитикой. Об этом заявила ранее главный банкир России Эльвира Набиуллина. Вообще, изменение состава ЗВР вызвало много споров, в том числе и в Госдуме. Депутаты задавали вопросы о целесообразности значительного сокращения доли доллара, который существенно укрепился по отношению к другим валютам. Набиуллина ответила на это в мае: "Банк России действует на долгосрочной основе. Мы не валютный спекулянт, мы не стремимся заработать на краткосрочных колебаниях обменных курсов". Но есть еще и частный сектор, о котором не стоит забывать.