Вице-президент США перенес визит в Турцию

Вице-президент США Майк Пенс не планирует лететь в Турцию, где он намеревался обсудить ситуацию в Сирии, свидетельствует официальное расписание Белого дома.

В расписании Пенса на вторник стоят встреча с премьер-министром Египта Мустафой Мадбули и ланч с президентом Дональдом Трампом. Во второй половине дня Пенс вновь присоединится к Трампу, который примет в Белом доме обладателей хоккейного Кубка Стэнли за 2019 год "Сент-Луис Блюз". Эта встреча должна завершиться, когда в Европе будет уже ночь. Других мероприятий в публичном расписании Пенса нет.

В понедельник Пенс заявил журналистам, что президент Трамп поручил ему возглавить американскую делегацию, которая вылетит в Анкару для переговоров с турецким руководством. Высокопоставленный представитель администрации заявил журналистам, что делегация покинет Вашингтон "в самом ближайшем времени".

Новости о поездке Пенса в Турцию прозвучали на фоне резких разногласий Вашингтона и Анкары касательно военной операции Турции в Сирии против союзных США курдских формирований. В понедельник Трамп ввел первые санкции против двух министерств и двух министров Турции, а также против зампреда правящей в стране Партии справедливости и развития.