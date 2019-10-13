Турки и курды подрались в Германии

В ночь на вторник, 15 октября, между выходцами из Турции и курдами в немецком городе Херне (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия) произошли столкновения. Ранения получили пять человек, среди них один сотрудник полиции, пишет Дойче велле.

В городе проходила санкционированная властями акция протеста против военной операции Анкары на севере Сирии, на которую собрались около 350 человек, преимущественно курды.

По данным полиции, между посетителями турецкого кафе и курдами вспыхнули драки. Курдские демонстранты разгромили турецкое кафе, разбив окно и находящуюся в нем мебель. Полиция открыла несколько дел, но задержать никого по горячим следам не получилось.