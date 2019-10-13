Действующий в Швейцарии Фонд Кюхнера обратился в МИД Азербайджана с письменной просьбой исключить руководителя фонда Лауру Кюхнер и членов организации Тима Бюргина и Гифти Двамена из списка нежелательных лиц МИД Азербайджана. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД.

В письме фонда выражается уважение суверенитета и территориальной целостности Азербайджана в рамках международно признанных границ, а также законов и порядков страны. Также говорится, что члены фонда не были осведомлены о последствиях визита.

После рассмотрения в установленном порядке обращения Фонда Кюхнера решено исключить его членов из списка нежелательных лиц.

Не согласованное с азербайджанской стороной посещение Нагорного Карабаха и других оккупированных Арменией территорий Азербайджана считается незаконным, и имена людей, совершивших такие визиты, вносятся в список нежелательных лиц МИД Азербайджана.