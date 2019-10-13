Националисты выдвинули ультиматум Зеленскому

Представители националистических организаций выдвинули президенту Украины Владимиру Зеленскому ультиматум, согласно которому их требования по вопросам урегулирования конфликта в Донбассе должны быть гарантированы на законодательном уровне. Об этом сказал лидер «Национального корпуса» Андрей Билецкий в своем Telegram-канале.

Бывший командир добровольческого батальона «Азов» выдвинул требование президенту страны от лица «Движения сопротивлению капитуляции» во время протестных акций в Киеве накануне, пишет Лента.ру.

По его словам, если власти не выполнят ультиматум в течение десяти дней, время мирных маршей в столице закончится.

«Мы найдем варианты гражданского сопротивления населения по всей стране, и мы заставим власть делать то, чего хочет и требует нация. А нация требует силы, единства, сосредоточенности и окончательной победы. К украинской победе!» — написал Билецкий.