Баку принимает VII саммит Тюркского совета

В Баку начинает работу VII саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркского совета) с участием лидеров тюркоязычных государств.

Впервые в качестве полноправного члена Совета в саммите участвует Узбекистан. Кроме того, в саммите принимает участие и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Накануне в Баку прошло заседание глав МИД Тюркского совета.

Тюркский совет, цель которого - развитие всестороннего сотрудничества между государствами-членами, создан в октябре 2009 года в Нахчыване.