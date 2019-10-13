Трамп позвонил Эрдогану

Президент США Дональд Трамп разговаривал по телефону с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и призвал его к немедленному прекращению огня в Сирии, сообщает The Hill со ссылкой на вице-президента Майка Пенса.

По словам вице-президента, в телефонном разговоре с турецким президентом Трамп получил "твердое обязательство", что Анкара не будет нападать на сирийский город Кобани, где проживают значительное количество курдов, пишет Интерфакс.

Вице-президент уточнил, что вновь объявленные санкции против Турции будут оставаться в силе или "ухудшаться", пока Турция "не начнет немедленное прекращение огня и не согласится вести переговоры о долгосрочном урегулировании вопросов вдоль границы" с Сирией.

Накануне Трамп подписал исполнительный указ, вводящий санкции в отношении министерств обороны и энергетики Турции. Кроме того, в санкционные списки были включены министр обороны Турции Хулуси Акар, глава МВД Сулейман Сойлу и министр энергетики Фатих Донмез.